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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki Basel maçının ardından St. Jakob-Park Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lazio, Sheriff, Larnaca ve Anderlecht, son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 4 rövanş maçı oynandı.

Yunus Kaymaz   | 23.02.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lazio, Sheriff, Larnaca ve Anderlecht, son 16 turuna yükseldi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Lazio, Sheriff, Larnaca ve Anderlecht, son 16 turuna çıktı.

Belçika temsilcisi Anderlecht ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımı arasındaki eşleşmede tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Anderlecht, atışlarda 3-0 üstünlük sağlayarak kupada yoluna devam etti.

TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): (0-1), 0-0

Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1), 0-0

Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova): (1-0), 1-3

Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-1), 2-1 (Anderlecht, penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağladı)

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