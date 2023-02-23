UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lazio, Sheriff, Larnaca ve Anderlecht, son 16 turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 4 rövanş maçı oynandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Lazio, Sheriff, Larnaca ve Anderlecht, son 16 turuna çıktı.
Belçika temsilcisi Anderlecht ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımı arasındaki eşleşmede tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Anderlecht, atışlarda 3-0 üstünlük sağlayarak kupada yoluna devam etti.
TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): (0-1), 0-0
Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1), 0-0
Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova): (1-0), 1-3
Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-1), 2-1 (Anderlecht, penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağladı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.