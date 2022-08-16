Dolar
17.96
Euro
18.24
Altın
1,778.10
ETH/USDT
1,880.20
BTC/USDT
23,984.00
BIST 100
2,869.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu,"Marmara Bölgesi'nde Deprem Araştırmaları Sempozyumu’’nda konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Özer, "Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni"nde konuşuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Aile Fotoğrafları Sergisi"nin açılışını yapıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor.

Fatih Erel   | 16.08.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp ile karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar, 17-18 Ağustos, rövanş maçları ise 23-25 Ağustos'ta oynanacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise Avrupa'ya veda edecek.

Play-off turunda ilk karşılaşmaların programı şöyle:

Çarşamba:

19.45 Djurgardens (İsveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Perşembe:

19.00 Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)

20.00 RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

20.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa)

20.00 Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika)

20.00 Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)

20.00 Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

20.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

21.15 Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg)

21.30 FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)

21.30 Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan)

21.45 Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)

21.45 West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)

22.00 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı
TMB Başkanı Eren'den Marmara Depremi'nin yıl dönümünde "denetim" vurgusu
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde eyalet yöneticisini etkisiz hale getirdi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor

Süper Lig'de haftanın en farklı galibiyetini Fenerbahçe elde etti

Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi

Galatasaray, Sekidika ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Sekidika ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Sivasspor, Yunan futbolcu Charilaos Charisis'i transfer etti

Sivasspor, Yunan futbolcu Charilaos Charisis'i transfer etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet