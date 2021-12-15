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Türkiye'nin, Portekiz ile yapacağı maç Dragao Stadı'nda oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak.

Süha Gür   | 15.12.2021
Türkiye'nin, Portekiz ile yapacağı maç Dragao Stadı'nda oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dragao Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takımı'nın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı.

Millilerin Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle yapacağı müsabaka ise Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak.

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