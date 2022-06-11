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Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 11.06.2022
Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek Fotoğraf: Metin Pala/AA

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 4. müsabakasını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart​​​​​​​ yönetecek.

Frappart​​​​​​​'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mikael Lesage üstlenecek.

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