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Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya

Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları, yarınki maçla tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 07.06.2019
Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya

İstanbul

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında yarın oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. 

İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. 

Beşinci randevu

Türkiye ile Fransa yarın Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi. 

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç 

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalırken, 25 Aralık 1955'te ise Paris'te 3-1 yenildi.

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