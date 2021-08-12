Euro
10.06
Dolar
8.57
BIST 100
1,446.02
Altın
1,747.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi. Belçika, sıralamanın zirvesindeki yerini korurken Türkiye 10 basamak düştü.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.08.2021
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi

Ankara

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi.

İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.

En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Kovid-19 gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor
Rusya'da 'günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı can kaybı' kaydedildi

Benzer haberler

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Pelkas'tan kötü haber

Pelkas'tan kötü haber
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra yarın

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra yarın
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlayacak