Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,882.90
BTC/USDT
29,351.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Milli sporcular, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile bitirdi.

Fatih Çakmak  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Ankara

Slovenya'nın Maribor kentinde 23 Temmuz'da başlayıp bugün kapanış müsabakalarıyla tamamlanan EYOF'ta , 11 branşta Türkiye'yi temsil eden milli sporcular 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda altın madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Emir Batur Albayrak (Yüzme 400 metre serbest stil)

Kuzey Tunçelli (Yüzme 1500 metre serbest stil)

Tuncer Berk Ertürk (Yüzme 200 metre kelebek)

Emir Selim Arı (Judo 81 kilo)

İbrahim Tataroğlu (Judo+90 kilo)

Judo Karışık Milli Takımı

Gümüş madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Eda Nur Tulum (Atletizm 400 metre)

Yasir Kuduban (Atletizm yüksek atlama)

Tuncer Berk Ertürk (Yüzme 200 metre kelebek)

Ayça Fidanoğlu (Atletizm 1500 metre)

Begümnaz Doğruyol (Judo 44 kilo)

Simge Oruç (Judo 63 kilo)

Bronz madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Yusuf Yazgan (Judo 73 kilo)

Ahmet Mete Boylu (Yüzme 200 metre serbest stil)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'da narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Baykar: Bayraktar TB2 İHA'lar Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir
Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı gözlendi

Benzer haberler

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni 6'sı altın 14 madalyayla tamamladı

Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı

Milli judocu Merve Azak, Paris 2024 hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

İlkokulda katıldığı koşuda keşfedildi, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi

"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi
Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı

Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 6 madalya ile rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet