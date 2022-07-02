Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı.
Oran
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı.
Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı
Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Gün gün madalya sayısı
İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.
Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.
Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.
Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.
Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.
Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronzAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.