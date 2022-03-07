Türk atletler, Balkan salon şampiyonalarındaki en yüksek madalya sayısına ulaştı
İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinin en iyi yüksek madalya sayısına ulaştı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1994 yılında başlayan ve bu sene 27. kez düzenlenen şampiyonada milli atletlerin, 7 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalyayla 19 ülke arasında zirvede yer aldığı belirtildi.
Toplam 18 madalya kazanan Türkiye'nin, bu organizasyondaki en başarılı performansını ortaya koyduğu aktarıldı. Daha önceki rekorun, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla 2016 yılına ait olduğu vurgulandı.
Öte yandan, Türkiye'nin bu organizasyonda son 7 şampiyonanın 4'ünü lider tamamladığı kaydedildi.
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