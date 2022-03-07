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Türk atletler, Balkan salon şampiyonalarındaki en yüksek madalya sayısına ulaştı

İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinin en iyi yüksek madalya sayısına ulaştı.

Erkan Tiryaki   | 07.03.2022
Türk atletler, Balkan salon şampiyonalarındaki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1994 yılında başlayan ve bu sene 27. kez düzenlenen şampiyonada milli atletlerin, 7 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalyayla 19 ülke arasında zirvede yer aldığı belirtildi.

Toplam 18 madalya kazanan Türkiye'nin, bu organizasyondaki en başarılı performansını ortaya koyduğu aktarıldı. Daha önceki rekorun, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalyayla 2016 yılına ait olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye'nin bu organizasyonda son 7 şampiyonanın 4'ünü lider tamamladığı kaydedildi.


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