Dolar
39.24
Euro
44.54
Altın
3,297.44
ETH/USDT
2,613.70
BTC/USDT
104,953.00
BIST 100
9,085.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

İstanbul

Ligde İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar ve illeri şu şekilde:

İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Solwie Energy Fatih Karagümrük

Antalya: Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor

Ankara: Gençlerbirliği

Gaziantep: Gaziantep FK

İzmir: Göztepe

Kayseri: Bellona Kayserispor

Kocaeli: Kocaelispor

Konya: TÜMOSAN Konyaspor

Rize: Çaykur Rizespor

Samsun: Reeder Samsunspor

Trabzon: Trabzonspor

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki işçilerin grevi nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı adliyede
"Huzur İstanbul" uygulamasında 873 kişi gözaltına alındı
Interpol tarafından uluslararası seviyede aranan 23 kişi yakalandı

Benzer haberler

İtalya'da şampiyon Napoli'nin teknik direktörü Conte takımda kalacak

İtalya'da şampiyon Napoli'nin teknik direktörü Conte takımda kalacak

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti

Avrupa futbolunda kulüp düzeyindeki en büyük kupa yarın sahibini bulacak

PFDK'den 10 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK'den 10 Süper Lig kulübüne para cezası
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet