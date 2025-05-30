Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım kesinleşti
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek 18 takım belli oldu.
İstanbul
Ligde İstanbul 7 takımla en fazla temsil edilecek il konumunda yer alırken, onu 2 ekiple Antalya takip ediyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar ve illeri şu şekilde:
İstanbul: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Solwie Energy Fatih Karagümrük
Antalya: Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor
Ankara: Gençlerbirliği
Gaziantep: Gaziantep FK
İzmir: Göztepe
Kayseri: Bellona Kayserispor
Kocaeli: Kocaelispor
Konya: TÜMOSAN Konyaspor
Rize: Çaykur Rizespor
Samsun: Reeder Samsunspor
Trabzon: TrabzonsporAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.