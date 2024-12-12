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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Fatih Erel  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul

Haftanın açılış müsabakalarında yarın Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor'u konuk ederken Kasımpaşa ise ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

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