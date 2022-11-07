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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda, eşleşmeler belli oldu.

Fatih Erel   | 07.11.2022
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti.

İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek.

Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.

Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)

Trabzonspor - Basel (İsviçre)

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)

Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)


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