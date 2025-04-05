Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,817.30
BTC/USDT
83,680.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza

Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Selçuk Kılıç  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza

Trabzon

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Gol attığı 13 karşılaşma

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Simon Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Gaziantep FK ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, konuk olduğu Atakaş Hatayspor ve evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

"Üç büyük" rakibe de gol attı

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul'da
Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki örnek işbirliğinde yeni safha açılıyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Vaniköy villalarındaki kaçak yapılar için "rüşvet" iddiası
Tereyağında etiket ve ambalaj düzenlemesi tüketiciyi güvence altına alıyor

Benzer haberler

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza

Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 137. randevu

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Hedefleri ayrı olan iki takım yarın başkent derbisinde karşılaşacak

Hedefleri ayrı olan iki takım yarın başkent derbisinde karşılaşacak
Kayserispor deplasmanda 2 golle kazandı

Kayserispor deplasmanda 2 golle kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet