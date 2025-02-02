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Tottenham, Lens'tan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransa'nın Lens takımından Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Tottenham, Lens'tan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı

İstanbul

Tottenham Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, satın alma bedelinin 21 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

Kariyerine Augsburg'da başlayan Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2021'de Lens'a imza attı.

Lens formasıyla 128 maça çıkıp 4 gol kaydeden Danso, Avusturya Milli Takımı'nda ise 24 kez görev yaptı.

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