Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresinde konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağında bugünkü Superpole yarışını da birinci tamamladı.

Fatih Çakmak   | 18.10.2020
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında da birinci oldu

Ankara

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde bugün ikinci yarış öncesi Superpole yarışına çıktı. 

Şampiyonadaki son etaba ev sahipliği yapan Portekiz'de, Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona lider götürdüğü Superpole yarışını birinci sırada bitirdi. Garrett Gerloff ikinci, Michael Van Der Mark üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dün koşulan Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışında 1.36.154'lük derecesiyle en hızlı tura imza atan milli sporcu, şampiyonada kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmiş, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında 1. olarak podyuma çıkmıştı.

Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Pilotlar zorluyor, tekrar podyumda olduğum için mutluyum." dedi.

Puanını 212'e yükselten milli sporcu, son yarış öncesi pilotlar klasmanında 4. sıraya yükselmeyi başardı. Pilotlar klasmanında 5. sırada bulunan Michael Van Der Mark'ın ise 210 puanı bulunuyor.

Dünkü yarış sonrası ise Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, üst üste 6. şampiyonluğunu elde etmişti.

Estoril Pisti'ndeki ikinci yarış bugün TSİ 17.15'te koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 252 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 40 milyonu aştı
Kovid-19 tekrar geçirilebilir

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında da birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında da birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

Milli motosikletçiler Portekiz ve İspanya'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki ikinci yarışta 9'uncu, Can Öncü ise 7'nci oldu

Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki ikinci yarışta 9'uncu, Can Öncü ise 7'nci oldu
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ilk yarışta 6. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ilk yarışta 6. oldu