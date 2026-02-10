Dolar
Spor, Dünyadan Spor

"El Turco: Toprak Razgatlıoğlu" belgeselinin galası, İstanbul'da yapıldı

2025 Dünya Superbike'ta şampiyon olarak adını dünya motor sporları tarihine yazdıran Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye uzanan kariyer yolculuğunu anlatan "El Turco: Toprak Razgatlıoğlu" belgeselinin galası, İstanbul'da yapıldı.

Metin Arslancan  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
"El Turco: Toprak Razgatlıoğlu" belgeselinin galası, İstanbul'da yapıldı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

Istanbul

TRT ve Red Bull iş birliğiyle düzenlenen gala, Terminal Kadıköy'de gerçekleştirildi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğuna uzanan azim dolu hikayesini, pistteki mücadelesini ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken yaşadığı dönüm noktalarını konu alan özel yapımın ilk gösterimi, Paribu Art'ta yapıldı.

Düzenlenen geceden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Toprak Razgatlıoğlu, "Herkesin çok değer vererek hazırladığı bir belgesel. Benim için de çok gurur verici. Çünkü çocukluk hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirdiğim kariyerimi şimdi sizlerle beraber belgeselde izleyeceğiz. Hem gurur verici hem de beni mutlu eden bir iş oldu. Umarım herkes çok beğenir. Ben de izlemedim. Anladığım kadarıyla hem duygusal hem de herkesin gurur duyacağı anılar olacak. İnşallah herkes çok beğenir." diye konuştu.

Çekimler sırasında heyecanlandığını anlatan 29 yaşındaki milli sporcu, "Açıkçası motosikletin üzerinde çok daha rahatım. Aslında kendimi izlemeye çok utanırım. Heyecanlı bir şekilde belgeseli bekliyorum." ifadelerini kullandı.

