Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,992.60
BTC/USDT
66,431.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini, Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı.

Emre Aşıkçı  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Fotoğraf: Alessandro Giberti/AA

İstanbul

Şampiyonada sezonun ilk mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden koşuldu.

Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Red Bull KTM Factory Racing takımından İspanyol Pedro Acosta, Bezzecchi'nin 5.543 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse MotoGP ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına çıktı. Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı 17. sırada bitirdi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, liderin 39.194 saniye gerisinde yarışı tamamladı.

Sezonun ikinci yarışı Brezilya Grand Prix'si 22 Mart'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan

2. Pedro Acosta (İspanya): 20

3. Raul Fernandez (İspanya): 16

4. Jorge Martin (İspanya): 13

5. Ai Ogura (Japonya): 11

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 71 bin 799 konutun daha hak sahibi belirlenecek
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Su tutmaya başlayan Karataş Gölü yeniden canlanıyor
Yazın kuruma noktasına gelen Bursa'nın tarımsal sulama barajları yeniden doluyor

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı MotoGP'de sezonun ilk heyecanı Tayland'da yaşanacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak hafta sonu piste çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet