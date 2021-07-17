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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Japonya'da

İstanbul Havalimanı'ndan dün törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile Tokyo'ya geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.07.2021
Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Japonya'da Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

Tokyo

Kafileyi taşıyan Türk Havayolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçak Narita Havalimanına indi.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen milli kafileyi havalimanında karşıladı.

Kafile, Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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