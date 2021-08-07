Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 404'e çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 404'e yükseldi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.
Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.