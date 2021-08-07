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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 404'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 404'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.08.2021
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 404'e çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 22 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuva kapsamında hizmet veren 4 resmi yetkili, 13 sözleşmeli çalışan, iki medya mensubu yer aldı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 404'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

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