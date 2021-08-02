Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin zirvedeki yerini korudu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 10. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı. Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla 44. sırada yer aldı.
Tokyo
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.
Oyunlarda 10. günün ardından 29 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 62 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.
ADB, 22 altın, 25 gümüş ve 17 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 17 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta yer buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.