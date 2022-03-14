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Teniste Rusya ve Belarus'un yerine iki turnuvaya dahil edilen ülkeler belirlendi

Teniste, bu sezon Davis Kupası ile Billie Jean King Kupası'nda Rusya ve Belarus milli takımlarının yerine turnuvalara dahil edilecek ülkeler belli oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 14.03.2022
Teniste Rusya ve Belarus'un yerine iki turnuvaya dahil edilen ülkeler belirlendi

Ankara

Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamada, milli takımların temsil edileceği organizasyonlardan ihraç edilen Rusya ile Belarus'un yerine dahil edilecek ülkelerin, iki turnuvada belirlendiği belirtildi.

Buna göre, 2022 Billie Jean King Kupası'na Rusya'nın yerine Avustralya, Belarus'un yerine Belçika katılacak. Avustralya'nın elemelerde karşılaşması gereken Slovakya da rakibinin üst tur vizesi alması dolayısıyla finallerde yer alacak.

Belarus'un kota alamadığı 2022 Davis Kupası'nda Rusya'nın yerini ise Sırbistan alacak. Bu seneki turnuvaya özel davetiyeyle katılım hakkı bulunan Sırbistan'ın yerine ise elemelerde kaybeden ülkelerden biri, turnuvaya daha sonra dahil edilecek.

Geçen yıl iki turnuvadan da zaferle ayrılan Rusya, bu sene aynı başarıyı tekrarlama şansını kaçıracak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), ITF ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Belarus destekli saldırısı nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti. Belarus ve Rusya Tenis Federasyonunun ITF üyeliklerinin askıya alındığı, uluslararası takım turnuvalarından men edildiği kaydedilmişti.

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