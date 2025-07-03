Tek erkeklerde dünya 6 numarası Djokovic, Wimbledon'da 3. tura çıktı
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic üçüncü tura adını yazdırdı.
Ankara
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp raket Djokovic ile Büyük Britanyalı tenisçi Daniel Evans karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tecrübeli yıldız Djokovic, rakibini 6-3, 6-2 ve 6-0'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Tek kadınlarda ise dünya 7 numarası Mirra Andeeva, İtalyan raket Lucia Bronzetti'yi 6-1 ve 7-6'lık setlerle eleyerek 3. tura yükseldi.
Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle eleyen ABD'li raket Emma Navarro, tek kadınlarda tur atlayan bir diğer isim oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.