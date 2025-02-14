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Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı olacak

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı uygulanacağı açıklandı.

Fatih Erel  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası'nda alkol yasağı olacak

Istanbul

Suudi Arabistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Halit bin Sultan Al Saud, İngiliz LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Herkesin kendine ait bir kültürü var. Kültürümüzün sınırları içinde kalan insanlara uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak başkası için kültürümüzü değiştirmek istemeyiz." dedi.

Büyükelçi, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da belirli alanlarda alkol satışı olmasına rağmen Suudi Arabistan'daki 2034 FIFA Dünya Kupası sırasında otel, restoran veya statlarda alkol tüketimine izin verilmeyeceğini doğruladı.

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