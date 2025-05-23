Dolar
39.03
Euro
44.25
Altın
3,333.56
ETH/USDT
2,659.00
BTC/USDT
110,627.00
BIST 100
9,437.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli'de "2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuşuyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Buluşması'nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın perdesi yarın açılacak.

Ceren Aydınonat  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında ikas Eyüpspor, Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 37. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

25 Mayıs Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Sipay Bodrum FK (RHG Enertürk Enerji)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 36 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 56 zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 44 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın başlayacak
PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası

PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet