Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
23 Kasım Cumartesi:
13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen