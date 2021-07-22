Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Petrocub'u yendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yendi.
Kişinev
15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.
Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.
31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.
52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.
85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.
90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.
Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.