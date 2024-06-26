Dolar
32.97
Euro
35.35
Altın
2,316.46
ETH/USDT
3,387.10
BTC/USDT
61,766.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Sırbistan Teknik Direktörü Stojkovic, EURO 2024'ten elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Dragan Stojkovic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup aşamasında elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Emrah Oktay  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Sırbistan Teknik Direktörü Stojkovic, EURO 2024'ten elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi

Münih

Stojkovic, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda Danimarka ile Münih Futbol Arena'da yaptıkları maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça Danimarka'nın avantajlı başladığını ifade eden Sırp teknik adam, "Artık eve dönüyoruz. Tabii ki bu bir hayal kırıklığı. Danimarka, beraberliğin onlara yaradığını bilerek maça çıktı. Grupta üç takımın da eşit şansı vardı. Bu futbol. Bence takımımızla gurur duymalıyız. Buraya gelerek bizi destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Bize büyük bir destek oldular." diye konuştu.

Pozisyonlara girmelerine rağmen gol atamadıklarını aktaran Stojkovic, "Danimarka çok güçlü bir takım. Buna rağmen maç çekişmeli geçti. Üç ya da dört pozisyonumuz var. Atacağımız bir gol her şeyi değiştirirdi. Ancak bunu başaramadık." dedi.

Sırbistan, EURO 2024'te İngiltere, Danimarka ve Slovenya'nın yer aldığı C Grubu'nu 2 puanla sonuncu tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkındaki davaya başlandı
Türkiye-Çekoslovakya ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon verildi
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Sırbistan Teknik Direktörü Stojkovic, EURO 2024'ten elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi

Sırbistan Teknik Direktörü Stojkovic, EURO 2024'ten elendikleri için hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi

Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand, EURO 2024'te tur atladıkları için mutlu olduğunu belirtti

EURO 2024 C Grubu'nda son maçların ardından değişiklik olmadı

Danimarka, üç puanla EURO 2024'te tur atladı

Danimarka, üç puanla EURO 2024'te tur atladı
İngiltere ve Slovenya el ele üst tura yükseldi

İngiltere ve Slovenya el ele üst tura yükseldi
A Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet