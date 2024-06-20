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Sırbistan, Slovenya karşısında 1 puanı son anda kurtardı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı.

Emrah Oktay  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Sırbistan, Slovenya karşısında 1 puanı son anda kurtardı

Münih

Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında, Slovenya karşısında son dakikada attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya geldi.

Maçın genelinde iki ekip de birçok gol pozisyonu üretti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, skorda denge Slovenya'dan Karnicnik'in 69. dakikada attığı golle bozuldu. Sırbistan, 90+5. dakikada Jovic'in kaydettiği golle beraberliği kurtardı.

Bu sonucun ardından İngiltere ve Danimarka'nın da bulunduğu grupta Slovenya 2 puana ulaşırken, Sırbistan ilk puanını aldı.

Slovenya, tarihi fırsatı kaçırdı

Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetine çok yaklaşan Slovenya, galibiyeti son anda kaçırdı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, son anlarına önde girdiği Sırbistan karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı.

Rekabetteki denge bozulmadı

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlardaki eşitlik sürüyor.

Slovenya ile Sırbistan, A milli takım düzeyinde daha önce 8 maçta karşılaştı. Söz konusu müsabakaların 6'sı beraberlikle sonuçlanırken takımlar birer galibiyet aldı. Sırbistan'ın attığı 13 gole, Slovenya 11 golle karşılık verdi.

Rekabette 1-1 biten 9. müsabakanın ardından beraberlik sayısı 7'ye çıktı.

Tadic maça ilk 11'de başladı

Sırbistan'da Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, müsabakada 82 mücadele etti.

C Grubu'nda İngiltere ile yapılan ilk müsabakaya sonradan dahil olup 29 dakika süre alan Tadic, Slovenya maçına ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, 82. dakikada yerini Lazar Vujadin Samardzic'e bıraktı.

Son maçlar 25 Haziran'da

C Grubu'nda son müsabakalar 25 Haziran Salı günü oynanacak.

Gruptaki son maçlarda İngiltere ile Slovenya, Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçlar TSİ 22.00'de başlayacak.

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