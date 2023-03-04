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Serie A'da Lazio, lider Napoli'yi durdurdu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında lider Napoli sahasında, Lazio'ya 1-0 yenildi.

Barış Seçkin   | 04.03.2023
Serie A'da Lazio, lider Napoli'yi durdurdu

Roma

Ligde açık ara lider durumdaki Napoli, üst sıralara oynayan Lazio'yu Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında konuk Lazio, Uruguaylı Mattias Vecino'nun 67. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Napoli'nin Serie A'daki 8 maçlık galibiyet serisi de son buldu. Napoli, bugünkü yenilgiyle ligde bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı.

Haftayı puansız kapatan Napoli, 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Lazio ise Napoli deplasmanını kazanarak puanını 48 yaptı. Başkent ekibi, maç fazlasıyla puan tablosunda liderin 17 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

Lazio, bugünkü galibiyetle ligde üst üste 3. maçtan galip ayrıldı.

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