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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Emre Aşıkçı  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya): 0-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 0-1

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