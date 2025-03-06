Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya): 0-2
Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0
Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 0-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.