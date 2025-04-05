Sahasında Valencia'ya 2-1 yenilen Real Madrid, şampiyonluk yarışında yara aldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında konuk ettiği Valencia'ya 2-1 yenilen Real Madrid, şampiyonluk yarışında yara aldı.
Ankara
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takımın gollerini 15. dakikada Mouctar Diakhaby ve 90+5. dakikada Hugo Duro attı.
Real Madrid'in golünü ise 11. dakikadaki penaltı atışından yararlanamayan Vinicius Junior, 55. dakikada kaydetti.
Bir maçı eksik Barcelona'nın 66 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Real Madrid, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Valencia'nın ise ligde 34 puanı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.