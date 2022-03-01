Dolar
13.97
Euro
15.59
Altın
1,923.77
ETH/USDT
2,949.40
BTC/USDT
43,495.00
BIST 100
1,969.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eurovizyon birincisi Ukraynalı sanatçı Jamala, ülkesinde yaşanan duruma ilişkin TURKSİD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünyadan Spor

Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi

Mutlu Demirtaştan   | 01.03.2022
Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi

Istanbul

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.

Yeni kararlarla ilgili görüşmelerin 25 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Kovid-19 geçiren çocuklarda semptomlar erişkinlere göre daha az sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık çözülme periyoduna girdi
KKTC'ye gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi

Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi