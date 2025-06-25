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Spor, Basketbol

İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İspanya, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Atina

Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.

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İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.

Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.

Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.

Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.

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