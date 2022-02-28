Dolar
13.86
Euro
15.60
Altın
1,900.47
ETH/USDT
2,805.30
BTC/USDT
41,169.00
BIST 100
1,946.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı

Avrupa Ligi yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.02.2022
Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle olağanüstü toplandı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda oynayan Lokomotiv Kuban'ın katılımı donduruldu.

Durumun takip edileceği ve olumlu yönde gelişme yaşanmazsa Rus takımlarına karşı oynanan tüm normal sezon maçlarının iptal edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Benzer haberler

Rus kulüpleri ve milli takımlarının hem FIFA hem UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alındı

Rus kulüpleri ve milli takımlarının hem FIFA hem UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alındı

İngiltere, Rusya'ya yönelik finansal ve ticari yaptırımları genişletiyor

Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı
JP Morgan: Rus ekonomisi yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak

JP Morgan: Rus ekonomisi yaptırımlar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 20 daralacak
Rusya'nın saldırısı nedeniyle kanser hastası çocuklar sığınaklara alındı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle kanser hastası çocuklar sığınaklara alındı