Dolar
18.77
Euro
20.18
Altın
1,870.86
ETH/USDT
1,343.40
BTC/USDT
17,357.00
BIST 100
5,170.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçına, 19 Ocak'ta Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında çıkabileceğini söyledi.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.01.2023
Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

Ankara

PSG Kulübü, A takımın 18-19 Ocak tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gideceğini açıkladı. PSG'li futbolcular, turne kapsamında ilk olarak Doha'daki Uluslararası Khalifa Stadı'nda antrenman yapacak. Ertesi gün ise Suudi Arabistan kulüpleri Al Hilal ve Al Nassr'ın oyuncularının oluşturacağı karma takımla Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda gösteri maçına çıkacak.

Rudi Garcia da Fransız L’Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo'nun sahaya ne zaman adım atacağı sorusunu yanıtladı. Garcia, "Ronaldo ilk maçını Al Nassr formasıyla oynamayacak. Al Hilal ve Al Nassr'daki futbolculardan oluşan karma takımla seyirci önüne çıkacak." ifadelerini kullandı.

Garcia, Manchester United'da oynadığı dönemden 2 maç cezası bulunan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçına ise 22 Ocak'ta Al Ettifaq'a karşı çıkacağını paylaştı.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonunda fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mecidiyeköy'deki metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven arızası yoğunluğa neden oldu
Riva Deresi'ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor
Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi
Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılacak

Benzer haberler

'Bence biz bir adım daha fazla mücadele ettik'

'Bence biz bir adım daha fazla mücadele ettik'

'Çok net pozisyonlar bulduğumuz bir maçı kaybetmeyi hak etmedik'

Gareth Bale 33 yaşında futbolu bıraktı

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir

Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını Messi'ye karşı oynayabilir
Medipol Başakşehir 3. sıradaki yerini korudu

Medipol Başakşehir 3. sıradaki yerini korudu
Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması

Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet