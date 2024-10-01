RFS-Galatasaray maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile yapacağı maçta Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Glova yönetecek.
Yardımcı hakemlik görevini Daniel Polacek ve Peter Bednar'ın üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.
Video Yardımcı Hakem odasında ise Michal Ocenas görev yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.