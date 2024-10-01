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RFS-Galatasaray maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile yapacağı maçta Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.

Emrah Oktay  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
RFS-Galatasaray maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Glova yönetecek.

Yardımcı hakemlik görevini Daniel Polacek ve Peter Bednar'ın üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Michal Ocenas görev yapacak.

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