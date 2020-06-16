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Real Valladolid, Javi Sanchez'i Real Madrid'den transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i renklerine bağladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 16.06.2020
Real Valladolid, Javi Sanchez'i Real Madrid'den transfer etti

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.

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