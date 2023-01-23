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Real Madrid zorlu Athletic Bilbao deplasmanından 3 puan aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 23.01.2023
Real Madrid zorlu Athletic Bilbao deplasmanından 3 puan aldı Fotoğraf: Jose Hernandez/AA

Madrid

Real Madrid'e ligin zorlu deplasmanlarından Bilbao'da 3 puanı getiren golleri Fransız futbolcu Karim Benzema (Dk. 24) ve Toni Kroos (Dk. 90) attı.

Benzema, 14 sezondur formasını giydiği Real Madrid'de ligdeki 228. golünü atarak, eflatun beyazlı kulübün tarihinde Raul Gonzalez ile birlikte ligde en fazla gol atan futbolcular listesinde 2. sıraya yükseldi.

Listede ilk sırada 312 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Benzema, La Liga'da bu sezon attığı 9 golle, gol krallığı yarışında Barcelonalı Robert Lewandowski'nin (13) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 41'e çıkararak, lider Barcelona'nın (44) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Athletic Bilbao ise 26 puanla sekizinci sırada kaldı.

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