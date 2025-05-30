Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı
Real Madrid, Liverpool'un İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı.
Ankara
Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid oyuncusu olacak.
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Alexander-Arnold, haziran ve temmuz aylarında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda da Real Madrid formasıyla görev alacak.
Dünyanın aktif en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold, futbola başladığı kulüp olan Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.