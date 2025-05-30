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Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı

Real Madrid, Liverpool'un İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı

Ankara

Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid oyuncusu olacak.

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Alexander-Arnold, haziran ve temmuz aylarında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda da Real Madrid formasıyla görev alacak.

Dünyanın aktif en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold, futbola başladığı kulüp olan Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

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