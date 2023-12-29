Dolar
29.56
Euro
32.66
Altın
2,058.95
ETH/USDT
2,363.00
BTC/USDT
42,817.00
BIST 100
7,469.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Panathoinaikos futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim için Atina’da bulunan Ulusal Galeri’de resmi tanıtım toplantısı düzenleniyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Fatih Erel  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek
Bakan Göktaş: Dijitalleşmenin risklerine karşı çocuklarımızın, ailemizin mahremiyetine sahip çıkmak önem arz ediyor
Van'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücü adliyede
Yılbaşında yurdun batısı yağmurlu, diğer bölgeler yağışsız olacak

Benzer haberler

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'nin sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

TFF: Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda başlayacaktır

Manchester Cityli Jack Grealish'in evi soyuldu

Manchester Cityli Jack Grealish'in evi soyuldu
Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, takımın performansını değerlendirdi

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, takımın performansını değerlendirdi
Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı devam ediyor

Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet