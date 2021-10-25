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PSG-Olimpik Marsilya karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 11. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldı.

Yusuf Özcan   | 25.10.2021
PSG-Olimpik Marsilya karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Paris

Ligin zirvesindeki PSG, Olimpik Marsilya takımına konuk oldu.

Müsabakanın 57. dakikasında Achraf Hakimi, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü ve PSG maçın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı mücadele, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 78. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile yapılan karşılaşmada forma giyemeyen PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, bu maça ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Bu skorla lider PSG puanını 28'e, Olimpik Marsilya ise 18'e çıkardı.


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