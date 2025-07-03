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Dünya

Fransa, yanıltıcı ticari uygulamalar nedeniyle Shein'a 40 milyon avro ceza verdi

Fransa Ekonomi Bakanlığı, yanıltıcı ticari uygulamalar nedeniyle çevrim içi alışveriş sitesi Shein'a 40 milyon avro para cezası verdi.

Esra Taşkın  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Fransa, yanıltıcı ticari uygulamalar nedeniyle Shein'a 40 milyon avro ceza verdi

Paris

Fransa Ekonomi Bakanlığına bağlı Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü (DGCCRF) tarafından yapılan açıklamaya göre, DGCCRF'nin yürüttüğü soruşturma sonucunda, ürünler üzerindeki indirimlerle ilgili yanıltıcı ticari uygulamalara başvurduğu gerekçesiyle Shein'a 40 milyon avro ceza kesildi.

Avrupa Birliği (AB) de şubat ayında Shein'dan, yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi talep etmişti.

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu olan Avrupa Tüketici Birliği (BEUC) ise haziran ayında, Shein'ın uyguladığı yanıltıcı pazarlama tekniklerine ilişkin AB Komisyonu'na ve AB tüketici koruma otoritelerine şikayette bulunmuştu.

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