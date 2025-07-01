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Dünya

Putin ve Macron, Orta Doğu ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’daki gerilimi ve Ukrayna’daki durumu telefonda görüştü.

Emre Gürkan Abay  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Putin ve Macron, Orta Doğu ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Ukrayna’daki durum bağlamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İki liderin, Rusya ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olduklarına dikkati çektikleri görüşmede, iki ülkenin Orta Doğu dahil barışın korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında özel sorumluluğa sahip oldukları kaydedildi.

İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği dahil "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması" kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin de önemli olduğu belirtildi.

Putin ve Macron’un, Orta Doğu’daki diğer çatışmaların da yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdikleri görüşmede, iki liderin temaslara devam etme kararı aldıkları kaydedildi.

Ukrayna’daki durumun da istişare edildiği görüşmede, Putin, çatışmaların Batılı ülkelerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu ve Ukrayna’ya çeşitli modern silahlar sağlayarak çatışmaları uzatma politikasının güdüldüğünü vurguladı.

Görüşmede, Putin’in barışçıl bir çözümle, bunun kapsamlı ve uzun vadeli olması gerektiği beklentisini dile getirdiği kaydedildi.

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