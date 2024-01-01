Dolar
29.47
Euro
32.74
Altın
2,062.89
ETH/USDT
2,309.00
BTC/USDT
42,751.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

Fransa 1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fatih Erel  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" yürüyüşünden dönerken saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlatları için nöbette

Benzer haberler

PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

PSG, 20 yaşındaki Lucas Beraldo ile sözleşme imzaladı

RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı renklerine bağladı

Sivasspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun: Bugün burada olmak gerçekten mutluluk verici

Fenerbahçe, 2023'te kupa hasretini sonlandırdı

Fenerbahçe, 2023'te kupa hasretini sonlandırdı
Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı
Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet