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Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın-Bülent Korkmaz
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PSG, 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 3 golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 3-1 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 20.11.2021
PSG, 10 kişi kaldığı maçta Nantes'ı 3 golle geçti

İstanbul


Ligue 1'in 14. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 2. dakikada Kylian Mbappe, 81. dakikada kendi kalesine Dennis Appiah ve 87. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle galip geldi. Nantes'ın golünü 76. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Ev sahibi ekibin kalecisi Keylor Navas, 65. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu arada PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Ligue 1'de çıktığı 6. karşılaşmada ilk golünü attı.

Ligde 37 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Üç haftadır galip gelemeyen Nantes, 18 puanda kaldı.

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