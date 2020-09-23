Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu
Apollon'u 5-0 yenen Lech Poznan, play-off turuna yükseldi.
Ankara
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu.
Polonya ekibi Lech Poznan, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon takımını 5-0 yenerek tur atladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.