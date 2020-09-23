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Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu

Apollon'u 5-0 yenen Lech Poznan, play-off turuna yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.09.2020
Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu

Ankara

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu.

Polonya ekibi Lech Poznan, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon takımını 5-0 yenerek tur atladı.

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