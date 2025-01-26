Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,316.90
BTC/USDT
104,967.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti

İran ekibi Persepolis, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i 2-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti

Istanbul

Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında Azadi Stadı'nda lider TS Tabriz'i ağırlayan Persepolis, 11. dakikada Soroush Rafiei ve 77. dakikada Giorgi Gvelesiani'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Ev sahibi takım, Mohammad Khodabandelou'nun 45+10. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından ikinci devrede 10 kişiyle mücadele etti.

Bu sonuçla üçüncü sıradaki Persepolis, 33 puana ulaştı. TS Tabriz ise 35 puanda kaldı.

Persepolis, ligin 18. haftasında 31 Ocak Cuma günü Khuzestan'a konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Sudani tarafından kabul edildi
Grand Kartal Otel'in sahibinin adliyedeki ifadelerine ulaşıldı
Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldı

Benzer haberler

Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti

Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet