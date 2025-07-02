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İsmail Kartal ile İran ekibi Persepolis'in yolları ayrıldı

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.

Emre Doğan  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
İsmail Kartal ile İran ekibi Persepolis'in yolları ayrıldı

İstanbul

Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.

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Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.

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