İsmail Kartal ile İran ekibi Persepolis'in yolları ayrıldı
Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.
İstanbul
Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.
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Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.