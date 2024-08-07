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Paris Belediye Başkanı kirlilik tartışmaları ile gündemdeki Sen Nehri'nin temiz olduğunu savundu

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2024 Paris Olimpiyatları kapsamında triatlon ve yüzme yarışlarına ev sahipliği yapan ancak kirlilik nedeniyle bazı antrenmanların iptal edildiği ve müsabakaların ertelendiği Sen Nehri'nin temiz olduğunu savundu.

Şeyma Yiğit  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Paris Belediye Başkanı kirlilik tartışmaları ile gündemdeki Sen Nehri'nin temiz olduğunu savundu Fotoğraf: Bozhan Memiş/AA

Ankara

BFMTV'nin haberine göre, Başkan Anne Hidalgo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sen Nehri kirden arındırıldı. Çok mutlu ve çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Belçikalı kadın sporcu Claire Michel'in Sen Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması, nehrin kirliliği tartışmalarını alevlendirirken Başkan Hidalgo, Sen Nehri'nin temiz olduğunu savundu.

Hidalgo, "Sen Nehri'nde yüzdüğü için hasta olan ya da yarıştan çekilen hiçbir sporcu yok. Bunlar yalan haberdir." dedi.

Belçikalı sporcu Michel'in Sen Nehri’nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildiğini duyurmuştu.

Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5 kez kirlilik nedeniyle iptal edilmişti.

30 Temmuz'da yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakası da yine kirlilik nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadı.

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