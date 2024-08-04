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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Fransa'nın Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon müsabakalarında yarışacak sporcuların Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın, kirlilik nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Şeyma Yiğit, Bozhan Memiş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Fransa'nın Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanı kirlilik nedeniyle iptal edildi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara/Paris

Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi (COJOP), su kalitesinin elverişli olmamasından dolayı Sen Nehri'ndeki triatlon antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı.

COJOP Sözcüsü Anne Descamps, basına yaptığı açıklamada, yarın için planlanan triatlon karma bayrak yarışına ilişkin, "Müsabakanın yarın yapılabileceğini umuyoruz ve bunun kararını öngörüldüğü gibi yarın sabah alacağız." dedi.

Daha önce de 28, 29 Temmuz ve 3 Ağustos’ta Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Sen Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris’te Sen Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.

Belçika Olimpiyat Komitesi: "Claire Michel, bakteri sebebiyle yarınki yarışmada yer alamayacak"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları triatlon branşında mücadele eden Belçikalı sporcu Claire Michel, yarın yapılacak karışık bayrak yarışında yer alamayacak.

Belçika Olimpiyat Komitesinin yaptığı açıklamada, sporcuya E.Coli (Koli basili) adı verilen bakterinin bulaştığı ve bu sebeple müsabakaya çıkamayacağı belirtildi.

Claire Michel'in yarışlarda yer alamayacak olması sebebiyle takım halinde yarışamayacaklarının da bildirildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sporcuların koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bu bir ders niteliğinde. Antrenman günlerinin, izin günlerinin ve yarışma günlerinin bundan sonra daha iyi planlanması ve organize edilmesi gerekiyor."

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